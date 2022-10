Disoccupati a Napoli, nuovo Governo mantenga vecchi impegni

(ANSA) - NAPOLI, 24 OTT - "Il nuovo Governo mantenga gli impegni assunti dalle Istutituzioni e dai ministri del vecchio esecutivo".

E' questo l'appello che i disoccupati napoletani, giunti in corteo al palazzo della Prefettura in piazza del Plebiscito, inviano al nuovo Governo.

''Una nostra delegazione si e' recata oggi al Ministero del Lavoro e abbiamo incontrato qui a Napoli l'assessore al Lavoro del Comune prima di essere ricevuti in Prefettura - hanno comunicato in una nota i disoccupati aderenti al Movimento 7 novembre e Disoccupati Cantiere Scampia 167 - chiedendo a tutti che gli impegni assunti vengano mantenuti senza ulteriori ritardi accelerando al massimo i passaggi successivi necessari per sbloccare il percorso e, soprattutto, senza impossibili spacchettamenti della platea dei disoccupati". (ANSA).