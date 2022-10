Covid: in Campania in calo i ricoveri, tasso positività stabile

(ANSA) - NAPOLI, 24 OTT - Tasso di positività stabile, ricoveri in calo. E' la situazione del Covid in Campania, come emerge dal bollettino di oggi. I test effettuati (in calo nella giornata festiva) sono 5.522 con 812 positivi per un tasso del 14,70% rispetto al 14,47 di ieri. I ricoverati in terapia intensiva passano dai 14 di ieri agli 11 di oggi. Nei reparti ordinari ci sono 284 persone a fronte delle 285 di ieri. Quattro le nuove vittime, due nelle ultime 48 ore e due in precedenza ma registrate solo ieri. (ANSA).