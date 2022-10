Ordigno davanti negozio a Napoli,boato e paura tra cittadini

(ANSA) - NAPOLI, 22 OTT - Un ordigno artigianale è scoppiato, la scorsa notte, verso le 2.20, davanti ad un centro Tim di via Diocleziano Lo scoppio, molto forte e avvertito dai cittadini, ha danneggiato l'insegna e i vetri. Agli agenti del Commissariato San Paolo, che conducono le indagini, il proprietario ha detto di non aver mai ricevuto minacce. "Numerosi cittadini hanno segnalato la potente esplosione avvenuta la scorsa, un boato fortissimo che ha fatto saltare la saracinesca e le insegne di un centro Tim - commenta il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli - Un episodio sul quale è bene fare subito chiarezza poiché in questo territorio agiscono organizzazioni criminali che negli ultimi tempi si sono rese protagoniste di altri crimini violenti come l'esplosione di una bomba all'esterno di un bar a via Cavalleggeri e le recenti 'stese' in via Enea a Bagnoli. La minaccia di una recrudescenza della loro attività non va assolutamente sottovalutata". (ANSA).