Taglio del nastro per parco 'Paradiso' dopo lavori restyling

(ANSA) - SAN GIORGIO A CREMANO (NAPOLI), 21 OTT - Taglio del nastro dopo il nuovo restyling al parco urbano 'Pasquale Paradiso' a San Giorgio a Cremano (Napoli). Da oggi l'area verde si amplia con la prima area di sgambamento per cani in città, la terza area fitness all'aperto, ulteriori giostre, nuova illuminazione e panchine. All'evento, dopo il lavoro di riqualificazione, rappresentanti dell'amministrazione comunale, le associazioni a tutela degli animali, Khimar e Abeta, alunni dell'Istituto Comprensivo Don Milani-Dorso che hanno adottato il Parco piantando ciclamini, e successivamente hanno allietato i presenti con musiche dei compositori classici. "Questa città non aveva aree dedicate prettamente ai nostri amici a quattro zampe" ha detto il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno "Da un lato oggi diamo uno spazio ad hoc ai cani e dall'altro una sicurezza maggiore ai bambini che utilizzeranno il resto del parco. E' un percorso di civiltà: chiedo a tutti voi di rispettare questo parco che va tenuto in ordine cercando di renderlo sempre più bello".

Protagonisti della giornata una delegazione di alunni dell'I.C.

Don Milani - Dorso. "Per i nostri alunni oggi è la realizzazione di un sogno" ha aggiunto la docente Rosaria Gemma "hanno lavorato tanto nel progettare il parco Paradiso e speriamo che la visibilità di questo momento possa indurre tutti i cittadini a comprendere che questa è una grande opportunità di vivibilità e che si possa fare in modo che tutti se ne prendano cura".

Alunni e bambini si sono intrattenuti nel Parco, tra le giostre nuove e l'area recintata destinata allo sgambo libero dei cani, sotto la responsabilità dei padroni. (ANSA)