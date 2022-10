Pugilato: Europei donne; Testa e Bonatti in finale

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - La piacentina Roberta Bonatti nella categoria dei 48 kg e Irma 'Butterfly' Testa in quella dei 57 kg sono finaliste nei campionati Europei Elite di pugilato femminile in corso sul ring del 'Mediterrenean Center' di Buvda, in Montenegro.

Oggi si sono svolte le semifinali e le due azzurre si sono imposte entrambe ai punti per 4-1, rispettivamente contro la britannica Resztan (contro cui la 25enne carabiniere aveva perso nei quarti dei Mondiali del 2019) e contro l'irlandese Walsh.

Domani, nella finale per l'oro, Bonatti se la vedrà con la 37enne bulgara Sevda Asenova, già bronzo agli ultimi Mondiali, mentre Irma Testa affronterà l'altra bulgara Svetlana Staneva.

"Oggi mi sono trovata davanti un'avversaria molto brava ed esperta - il commento di 'Butterfly' Testa dopo il suo incontro -, che sono riuscita a battere grazie a un match molto attento tatticamente e mentalmente. Ho avuto un po' di difficoltà alla seconda, ma, grazie a una terza ripresa alla grande, sono riuscita a vincere".

Il cammino di altre tre azzurre si è invece interrotto, sempre oggi, in semifinale e sono quindi medaglie di bronzo. Giordana Sorrentino (50 kg) ha perso 5-0 contro la turca Buse Naz Cakiroglu, in passato argento ai Mondiali. Olena Savchuk (52 kg) è stata battuta 5-0 dall'ucraina Tetyana Kob, mentre Melissa Gemini (70 kg) si è dovuta arrendere (0-5) all'irlandese Christina Desmond. Per le tre azzurre quindi è stato, come detto, bronzo. (ANSA).