Tir a fuoco su A16, trasportava materiale sanitario

(ANSA) - AVELLINO, 20 OTT - Un tir che trasportava materiale sanitario è andato a fuoco mentre percorreva l'A16 Napoli-Canosa nel territorio del comune irpino di Venticano. Le fiamme hanno avvolto il semirimorchio che in breve tempo è stato distrutto.

L'incidente si è verificato alle sette di stamattina. Sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco di Avellino che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la carreggiata. L'automezzo, partito da Montemarano (Avellino) era diretto a Bari. Nessuna conseguenza per l'autista, soltanto molto spavento. (ANSA).