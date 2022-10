Tennis: Atp Napoli; umidità anche stasera, sospeso match Fognini

(ANSA) - NAPOLI, 20 OTT - Anche questa sera la programmazione serale del torneo Atp di Napoli è stata sospesa a causa dell'umidità che rende scivoloso il campo in sintetico. In campo, impegnati in un match del secondo turno, l'ultimo in programma oggi, c'erano l'azzurro Fabio Fognini e lo spagnolo Pablo Carreno Busta con l'iberico avanti di due break e 3-0 nel primo set quando il match è stato sospeso provocando un brusio di disappunto da parte del pubblico presente.

Il match riprenderà domani mattina. In programma anche gli incontri validi per i quarti di finale con in campo tra gli altri gli azzurri Berrettini e Musetti. (ANSA).