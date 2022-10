Spaccio di droga, due 16enni arrestati dai carabinieri

(ANSA) - NAPOLI, 20 OTT - Hanno 16 anni e sono incensurati ma sono stati arrestati per detenzione di droga a fini di spaccio dai carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Castello di Cisterna.

I militari, impegnati in uno dei tanti servizi anti-droga serali all'interno del complesso popolare "Cisternina", hanno notato i 2 ragazzi che passeggiavano e li hanno controllati.

Uno dei due aveva 7 dosi di crack, 3 stecche di hashish e 2 dosi di cocaina. La droga era pronta per essere venduta. L'altro ragazzo, invece, era in possesso di 215 euro ritenuti provento del reato. E' stato tutto sequestrato.

I 16enni sono stati arrestati e trasferiti nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei. (ANSA).