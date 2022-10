Muore per malore dopo furto a Napoli: i due ladri presi dalla Ps

(ANSA) - NAPOLI, 20 OTT - E' stata individuata e bloccata dalla Polizia di Stato la coppia che ieri, a Napoli, ha derubato un anziano il quale, successivamente, è deceduto a causa di un malore.

Si tratta di un ragazzo e di una ragazza: dopo avere forato un pneumatico della vittima i due si sono offerti per sostituire la ruota. Prima di scappare in sella a uno scooter si sono appropriati degli effetti personali dell'uomo, un 82enne che era in compagnia della moglie. Antonio Spinetti è deceduto non lontano dal Centro Direzionale di Napoli malgrado l'immediato soccorso dei medici del 118. (ANSA).