Droga: a Secondigliano sequestrato un chilo di hascisc

(ANSA) - NAPOLI, 20 OTT - I Carabinieri della compagnia Napoli Stella insieme ai militari del nucleo radiomobile sezione motociclisti hanno setacciato le strade di Secondigliano in collaborazione con il locale commissariato effettuando un servizio a largo raggio.

Diverse le perquisizioni e i controlli durante i quali i Carabinieri hanno identificato 70 persone di cui 30 pregiudicati e controllato 33 veicoli sequestrando 9 scooter. Focus anche sui controlli al codice della strada con 20 sanzioni elevate.

Durante le operazioni i motociclisti dell'arma hanno inseguito due persone a bordo di una moto. Li hanno inseguiti fino a quando, a via del Cassano, il passeggero ha gettato un borsone.

Dieci panetti di hascisc rinvenuti al suo interno per un peso complessivo di un chilo. La sostanza stupefacente è stata sequestrata. (ANSA).