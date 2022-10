Carenze personale e ascensore guasto, avvocati:ora soluzioni

(ANSA) - CASERTA, 20 OTT - Carenza di cancellieri per la gestione del carico ordinario di lavoro, ritardo nella pubblicazione delle sentenze: sono due delle criticità concernenti l'ufficio del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) segnalate dall'Ordine degli Avvocati al Presidente del Tribunale Gabriella Maria Casella.

In una nota inviata alla Casella, il presidente dell'Ordine Ugo Verrillo segnala, oltre alle carenze di organico e alle lentezze nel comunicare le decisioni giudiziarie, che apportano "notevole pregiudizio per le ragioni di giustizia che vengono proposte dinanzi al Giudice di Pace", anche problemi meno strutturali e più contingenti come "il guasto dal mese di luglio 2022, dell'ascensore che impedisce ad avvocati, giudice e personale di cancelleria con disabilità (anche lievi), di poter accedere agli uffici, costringendo i cancellieri a portare i fascicoli di udienza a mano e per le scale". In ultimo Verrillo ha rappresentato che "permane la trattazione limitata dei giudizi e che viene imposto l'uso della mascherina in violazione delle attuali disposizioni di carattere sanitario". Per il presidente dell'Ordine, "le ragioni di giustizia e le esigenze dell'utenza devono rappresentare il primo obiettivo non solo per la classe forense, ma anche per la Presidenza del Tribunale. Confido in un attento esame della vicenda, ed una presa di posizione risolutiva immediata" conclude Verrillo. (ANSA).