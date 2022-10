Uomo investito da una moto nella notte nel Napoletano, morto

(ANSA) - NAPOLI, 19 OTT - La scorsa notte i carabinieri della stazione di Arpino di Casoria sono intervenuti in via tenente Vincenzo Formicola per un investimento pedonale. Un 64enne del posto sarebbe stato investito da un motociclo guidato da uno sconosciuto, poi fuggito senza prestare soccorso. L'uomo è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Frattamaggiore ma purtroppo è morto per le gravi lesioni riportate.

Indagini in corso per chiarire dinamica e identificare l'investitore. (ANSA).