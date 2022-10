Truffa da 186 milioni con gli 'ecobonus', sequestri della GdF

(ANSA) - NAPOLI, 19 OTT - Attraverso falsi crediti d'imposta - per ben 186 milioni di euro - ottenuti attraverso le agevolazioni "bonus facciate", "ecobonus" e "ristrutturazioni edilizie" chieste per lavori edili mai eseguiti, un'associazione a delinquere è riuscita a monetizzarne oltre 16 milioni di euro, cinque dei quali utilizzati per acquistare 70 immobili tra le province di Napoli, Latina e Caserta. Un altro milione, invece, sarebbe stato usato dall'ideatore della frode per compensare i suoi debiti tributari: è quanto ha scoperto la Guardia di Finanza di Napoli, che ha eseguito un decreto di sequestro "per equivalente", quindi per circa 186 milioni di euro, nei confronti della banda di truffatori, che comprende anche gli immobili. (ANSA).