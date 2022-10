Teatro: Sala Ichos alza il sipario, stagione al via il 21

(ANSA) - NAPOLI, 19 OTT - La storica sala teatrale di San Giovanni a Teduccio, Sala Ichos, alza il sipario sulla nuova stagione. Si parte venerdì 21 ottobre con 'Occhi delinquenti.

L'autopsia da vivo di Giovanni Passannante', spettacolo ispirato a una vicenda singolare dell'Italia post-unitaria, un fatto che scosse l'opinione pubblica nel Regno d'Italia.

Diretto da Gennaro D'Alterio, in collaborazione con Francesca Davide, lo spettacolo è interpretato da tre attori campani: Francesco Petrillo, nel difficile ruolo di Passannante, Emanuele Di Simone e Giuseppe Brandi. Nell'autunno del 1878 un giovane lucano arriva a Napoli, ha viaggiato due giorni a piedi nudi: compie un gesto clamoroso che sconvolge l'Italia ed arriva su tutta la stampa europea. La punizione dello Stato italiano è terrificante, di una crudeltà assurda che infrange la legge. Poi la pagina di Giovanni Passannante viene strappata da tutti i libri di storia e lui annegato nell'oblio. Per ritorsione il nome del suo paese, Salvia, viene cambiato in Savoia di Lucania.

Il celebre medico veronese Cesare Lombroso lo definisce "fisiognomicamente atto a delinquere". Si narra che Giovanni Pascoli, colpito dall'audacia di quest'uomo, abbia scritto una 'Ode a Passannante'.

Il lavoro di Antonio Mocciola ed Edgardo Bellini ricostruisce in una situazione immaginaria le aspirazioni, lo slancio e la pena del giovane anarchico, seviziato e sconfitto dalla vendetta del potere. ''Il lavoro teatrale è costruito intorno alla figura del giovane idealista meridionale con le sue aspirazioni e la sua tremenda condanna - si sottolinea - e per la crudezza del linguaggio drammaturgico e scenico la visione è consigliata ad un pubblico adulto''. Lo spettacolo sarà in scena dal 21 al 23 ottobre e rientra in un progetto finanziato dalla Città metropolitana. L'ingresso è libero. (ANSA).