Reggia: sindacati a direttore,rispetti intese su conto terzi

(ANSA) - CASERTA, 19 OTT - Quattro sigle sindacali - Uil-Pa, Flp, Unsa e Usb - tornano ad rivolgersi in modo critico al direttore della Reggia di Caserta Tiziana Maffei per quelle che definiscono "reiterate disfunzioni organizzative". Nel mirino finiscono situazioni sulle quali già in passato i sindacati hanno criticato il management, come i conto terzi, o gli standard minimi relativi al personale di vigilanza, di cui la stessa Maffei ha lamentato più volte la cronica carenza, salvo poi, dicono i sindacati, "spostare custodi in altre mansioni privando aree della Reggia della necessaria vigilanza, come accaduto in estate con il Parco Reale". E ancora una volta però "ad alzare la voce" sono solo una parte dei sindacati presenti in Reggia, a testimonianza probabilmente di una diversità di vedute rispetto a sigle come Fp-Cgil e Cisl-Fp. Nella nota inviata ai vertici del Mibact, Uil-Pa, Flp, Unsa e Usb, parlano di "gestione poco trasparente" dei conto terzi, ovvero delle attività svolte nella Reggia da altri soggetti, per le quali i dipendenti del Museo devono obbligatoriamente essere utilizzati, e pagati a parte da chi realizza l'evento. "L'amministrazione - lamentano i sindacati - si impegnava a comunicare trimestralmente al Segretariato Regionale e alle organizzazioni sindacali i nominativi dei dipendenti coinvolti nell'attività di conto terzi, ma ha sempre disatteso quest impegno, non consentendo un'efficace controllo sul personale che aderisce".

Sui custodi, i sindacati danno conto di "un'ulteriore disfunzione divenuta prassi", che è quella di affidare "mansioni di funzionario al personale di II area". "Un assistente di II area, di qualsiasi profilo - spiegano - non può rispondere ad un interpello per figure professionali di III area. Il possesso di determinati titoli di studio, anche specialistici, non è condizione sufficiente e valida per rispondere ad un interpello nazionale per la ricerca di due Funzionari Archivisti, qualora non si rivesta lo stesso profilo di III area. Queste sono le basi" concludono. (ANSA).