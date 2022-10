Lucchetto contro vetro bus a Napoli, ferita una 15enne

(ANSA) - NAPOLI, 19 OTT - Un lucchetto è stato lanciato da un uomo contro uno dei vetri del lato sinistro di un autobus Anm della linea 140 in via Mergellina a Napoli. Le schegge hanno colpito e ferito agli occhi una passeggera 15enne. La ragazzina è stata trasportata al Pellegrini ed è ora nel reparto oculistico.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli. (ANSA).