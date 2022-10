Campania: ok a Piano per la Gestione dei Rifiuti Speciali

(ANSA) - NAPOLI, 19 OTT - Il Consiglio ha, approvato la delibera di Giunta regionale relativa all'aggiornamento del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali in Campania, alla luce delle osservazioni pervenute all'esito delle consultazioni pubbliche e del parere della Commissione regionale Via.

La consigliera Vittoria Lettieri (De Luca Presidente) ha presentato un'osservazione, finalizzata ad escludere il territorio di Acerra dalla localizzazione di nuovi impianti per la gestione di rifiuti pericolosi e non, che è confluita in un emendamento, illustrato dal Presidente della Commissione Regionale Ambiente, Giovanni Zannini, e finalizzato a specificare le caratteristiche degli impianti presenti sui territori tali da escluderli dalla localizzazione di nuovi impianti di gestione di rifiuti speciali pericolosi e non.

L'emendamento è stato approvato a maggioranza con l'astensione del M5S e di FI. (ANSA).