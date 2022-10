Campania, ok a legge efficientamento capacità amministrativa

(ANSA) - NAPOLI, 19 OTT - Il disegno di legge "Disposizioni in materia di rafforzamento ed efficientamento della capacità amministrativa della Regione Campania" è stato approvato dal Consiglio regionale della Campania con voti a favore 30, 5 contrari e quattro astensioni.

La legge, che è stata illustrata in aula dal consigliere Giuseppe Sommese , consentirà di "migliorare l'apparato burocratico" anche in vista di una più efficace applicazione del Pnrr. La Regione potrà bandire anche nuovi concorsi per l'assunzione di qualificate figure dirigenziali, anche a tempo indeterminato.

Per Gennaro Saiello del M5S si è "fatto uso dello strumento dell'urgenza per l'approvazione di un disegno di legge" anche "se l'urgenza non c'è". Critica anche la posizione espressa dal neo capogruppo della Lega, Severino Nappi che ha sollecitato chiarimenti anche sulla assunzione di un 15 per cento tra i dirigenti che sono in servizio a tempo determinato. (ANSA).