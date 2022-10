Campania: M5S; Saiello, Ciarambino ci dica con chi sta

(ANSA) - NAPOLI, 19 OTT - "Ciarambino deve chiarire perché in aula si comporta da maggioranza anche se formalmente non lo è".

A sferrare l'attacco a Valeria Ciarambino, ora Impegno Civico, è stato il suo ex compagno di partito Gennaro Saiello del M5S che nel corso del dibattito per l'approvazione del disegno di legge "Disposizioni in materia di rafforzamento ed efficientamento della capacità amministrativa della Regione Campania" ha criticato duramente la stessa Ciarambino. Il gruppo di Impegno Civico ha votato a favore (con la maggioranza) mentre M5S ha detto di no.

"Umanamente mi è molto dispiaciuto per quanto accaduto oggi in aula - ha detto Saiello - con la Ciarambino per anni abbiamo fatto tante battaglie contro De Luca ma è ora è il momento di fare chiarezza". (ANSA).