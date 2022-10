Ad Amalfi sabato "Spiagge e fondali puliti"

(ANSA) - NAPOLI, 19 OTT - Salvaguardare gli oceani e proteggere la biodibersità degli ecosistemi marini: il Comune di Amalfi, guidato dal sindaco Daniele Milano, si mobilità con una iniziativa a tutela dell'ambiente naturale e della sostenibilità. È in programma per sabato 22 ottobre l'evento "Spiagge e Fondali Puliti", promosso dall'Amministrazione comunale in sinergia con l'Associazione MareNostrum Archeoclub d'Italia.

Una grande rete che coinvolge le scuole di Amalfi, i volontari e i sub di Archeoclub, l'Arpac Campania, i sub della Marina Militare, la Capitaneria di Porto, i Cavalieri dell'Ordine di Malta e la Protezione Civile Millennium, con il patrocinio della Regione Campania, in un progetto di educazione ambientale rivolto alla valorizzazione del patrimonio culturale e allo sviluppo di una maggiore consapevolezza civile nelle giovani generazioni.

"Mare, clima e biodiversità sono interconnessi - sottolinea il sindaco Milano -. La rete di collaborazione creatasi tra istituzioni, scuola, associazioni, cittadini e forze armate ci riempie di orgoglio. Dall'ultima indagine sulla Beach Litter emerge che l'84% dei rifiuti che ingombrano le spiagge è rappresentato dalla plastica usa e getta: un rischio enorme perché i frammenti che finiscono in mare si trasformano in microplastiche che penetrano nella catena alimentare. Il 2022 è, però, anche l'anno della pubblicazione della legge Salvamare, per il recupero dei rifiuti in mare: un segnale positivo per iniziare a invertire la tendenza".

"Spiagge e Fondali Puliti" partirà alle ore 9 con l'intervento dei sub dell'Archeoclub che ripuliranno gli oggetti nello specchio d'acqua antistante il golfo di Amalfi. Alle ore 10.30 è previsto l'arrivo degli studenti dell'Istituto Superiore "Marini Gioia" di Amalfi, con distribuzione di kit a cura della Isvec (società che si occupa della raccolta differenziata) e l'inizio della pulizia dell'arenile. Alle ore 12 è prevista la conclusione delle attività e l'apertura del momento della riflessione-dibattito, con la consegna ai ragazzi delle magliette a cura del presidente della Alicoast Fabio Gentile. A seguire l'affissione della mattonella ricordo con cui i ragazzi adottano la spiaggia. (ANSA).