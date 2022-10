Trasporti: Manfredi, primo treno passo per migliore servizio

(ANSA) - NAPOLI, 18 OTT - 'Oggi è un giorno importante, c'è il primo dei tanti treni che dovranno andare sulla linea 1 e questo significa avere una migliore qualità del trasporto con treni più frequenti e quindi offrire un miglior servizio ai cittadini''. Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in occasione del viaggio inaugurale, aperto alla cittadinanza, del nuovo treno della metropolitana per la linea 1. Manfredi ha riferito che ''si sta lavorando anche sulla linea 6: le commissioni di collaudo sono a lavoro già da qualche mese e ci auguriamo che entro fine anno e inizio dell'anno nuovo ci possa essere l'apertura della prima parte della linea 6''. E per accelerare, il primo cittadino ha riferito che sono in corso ''molti incontri'' con Asfisa e con il ministero per fare in modo che ''le procedure possano essere accelerate. Stiamo lavorando con grande disponibilità di Asfisa - ha spiegato Manfredi - per fare in modo che le procedure di collaudo dei treni, che sono molto lunghe e a volte anche ripetitive ma lo prevede la norma, possano essere velocizzate mantenendo i margini di sicurezza perché il primo tema è la sicurezza degli utenti''. L'amministrazione, con Anm e sindacati, sta lavorando anche al possibile prolungamento dell'orario d'esercizio ''più significativo nei weekend, dove c'è maggiore utenza in orari serali e notturni, e successivamente - ha concluso il sindaco - quando avremo un sistema del trasporto più robusto l'idea è di allungare il sevizio durante tutta la settimana''. (ANSA).