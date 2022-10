Senza casco e contromano morì in incidente, rimosso murales

(ANSA) - NAPOLI, 18 OTT - Cancellato, a Villaricca (Napoli) un murales che ritraeva un giovane deceduto in un incidente stradale mentre andava contromano e senza casco. La rimozione, si legge in una nota della Polizia metropolitana , "è stata immediata anche per impedire che il murales diventasse un simbolo della illegalità locale". Gli inquirenti stabiliranno la natura del murales. Sono in corso le attività di indagine affidate dalla Procura di Napoli Nord alla Polizia Metropolitana".

"Al momento della rimozione - conclude la nota del comando della polizia Metropolitana -sul posto erano presenti il Prefetto Scialla, il Comandante della Polizia Metropolitana lucia Rea, il Dirigente del Commissariato di Giugliano, e il Comandante della Municipale di Villaricca. Le operazione si sono svolte sotto il controllo delle forze dell'ordine". (ANSA).