Polizia: Giannini a Benevento inaugura sede Anps

(ANSA) - BENEVENTO, 18 OTT - "E' una giornata importante per la Polizia di Stato qui a Benevento. Per noi è una testimonianza forte ed importante per continuare ad essere vicini alla gente anche quando si va in quiescenza". Lo ha detto Lamberto Giannini, capo della Polizia-direttore generale della Pubblica Sicurezza, partecipando a Benevento alla inaugurazione della nuova sede dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato e per scoprire un cippo commemorativo in ricordo dell'agente Clemente Martone, "vittima del dovere". A Martone, in servizio presso la Polizia Stradale di Benevento che perse la vita durante un servizio di scorta il 6 maggio 1981, è stata anche dedicata una targa toponomastica.

Ad accogliere Giannini, il questore Edgardo Giobbi, il prefetto Carlo Torlontano, il sindaco della città Clemente Mastella ed il presidente della Provincia Nino Lombardi.

"Con l'apertura della sede Anps in via Traiano puntiamo ad accrescere la sicurezza dei cittadini ed anche la presenza della polizia di prossimità. Abbiamo intenzione di utilizzare la struttura per incontri formativi e didattici con le nuove generazioni", ha affermato il capo della Polizia. Giannini ha quindi sottolineato come intitolare un luogo alla memoria di un poliziotto "ci fa capire il legame che si è riusciti a creare con il territorio dove prestiamo servizio. Inoltre, i cittadini sono stimolati a conoscere la storia che si cela dietro una targa ed a comprendere il valore delle Istituzioni, le cui donne e uomini fanno a volte sacrifici estremi per il nostro paese".

Sottolineando l'importanza della collaborazione istituzionale, il sindaco Mastella ha ricordato "il difficile momento che l'Italia e anche il Sannio stanno vivendo a causa della guerra e dell'aumento del costo della vita". "Ho timore - ha aggiunto l'ex Guardasigilli - che a causa di questa congiuntura complessa possano crescere la paura e le tensioni sociali. Noi istituzioni siamo chiamate a gestire insieme questo momento complesso e a stare sempre al fianco dei cittadini".

Alla cerimonia era presente anche il Presidente Nazionale Anps, Michele Paternoster. (ANSA).