Pasolini, al Suor Orsola Giornata di studi multidisciplinari

(ANSA) - NAPOLI, 18 OTT - "Nella travolgente parabola intellettuale, artistica e umana di Pier Paolo Pasolini l'amore appassionato per l'Italia, la sua storia, la sua unicità rappresenta una stella polare costante". Così lo storico Eugenio Capozzi, professore ordinario di Storia contemporanea nell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, presenta la giornata di studi che l'Ateneo ha scelto di dedicare giovedì prossimo, 20 ottobre a partire dalle 10, a Pier Paolo Pasolini (1922-1975) nell'anno del centenario della sua nascita.

Per celebrare l'eclettismo culturale di uno dei più apprezzati intellettuali del Novecento l'Università, con il patrocino del Comitato Nazionale per il Centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, ha pensato, rileva una nota, "ad una giornata di studi multidisciplinare che proverà a ricostruire il sentimento identitario nazionale di Pasolini dalle diverse angolazioni in cui si è dispiegata la sua produzione artistica e culturale".

"In ogni aspetto naturale, sociale, artistico, letterario dell'Italia - evidenzia Capozzi - Pasolini ha cercato avidamente l'eredità di quella cultura contadina e popolare che voleva salvare dalla distruzione ad opera della società di massa e ritrovava nei borghi diroccati così come nelle borgate e periferie delle metropoli. La giornata di studi, riprendendo la storica citazione ("questa è l'Italia e non è questa l'Italia") della sua poesia 'L'umile Italia', punta ad evidenziare alcuni nuclei fondamentali in cui quella passione prende forma nell'opera pasoliniana, tra poesia, narrativa, cinema, teatro, scritti critici e politici". Giovedì 20 ottobre, nella Biblioteca Pagliara dell'Università Suor Orsola Benincasa (ed in diretta streaming su www.facebook.com/unisob) per discutere di "Storia e identità nazionale in Pier Paolo Pasolini" si confronteranno, quindi, studiosi di varie discipline con relazioni che spazieranno dalla storia (L'abisso tra corpo e storia. Croce, Gramsci e i conti con l'ideologia) alla letteratura (L'anti-grand tour pasoliniano), dalla storia dell'arte (Roberto Longhi e Pasolini: Masaccio, i manieristi, Caravaggio e un'idea dell'Italia) al cinema (L'Italia 'profonda' al cinema: da Accattone a La ricotta). Al tavolo dei relatori, coordinato da Alfonso Amendola, docente di Sociologia dei processi culturali all'Università di Salerno, dopo l'introduzione del rettore del Suor Orsola, Lucio d'Alessandro, si alterneranno dalle 10 alle 17 lo storico dell'arte Stefano Causa, lo storico del cinema Augusto Sainati, gli italianisti Guido Cappelli, Nunzio Ruggiero, Carlo Vecce e Paola Villani e i giornalisti Alessandro Gnocchi ed Antonio Tricomi. Alle 17.30 la giornata dedicata a Pasolini proseguirà con la proiezione di uno dei suoi film più noti, Il Decameron, nel Salotto culturale "Le Zifere", fondato dallo storico dell'arte, Roberto Nicolucci, all'interno di Palazzo De Sangro di Vietri in piazzetta Nilo.(ANSA).