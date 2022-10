Il libro di Gigi Di Fiore sul "gerarca che sfidò Mussolini"

(ANSA) - NAPOLI, 18 OTT - E' la prima biografia con documenti inediti su un personaggio del fascismo delle origini: Aurelio Padovani. Si mise in contrasto con la linea di Mussolini nel sud, fu espulso dal partito e morì in circostanze tragiche per il crollo del balcone della sua casa-studio a Santa Lucia dove si era affacciato per salutare i suoi fedelissimi il 16 giugno del 1926. Ci fu un processo, poi messo a tacere, molti ritennero fu un attentato. Nel libro "Il gerarca che sfidò Mussolini.

Aurelio Padovani e il fascismo meridionale" (Utet), Gigi Di Fiore, cronista di lunghissimo corso del Mattino, ricostruisce queste vicende, il processo, gli sviluppi sul fascismo napoletano e del sud, contestualizzando il raduno napoletano dell'ottobre 1922 (un secolo fa), col discorso di Mussolini al San Carlo il 24 ottobre che precedette la marcia su Roma il 28.

Il libro sarà presentato giovedì prossimo, 20 ottobre, presso la libreria Feltrinelli di Piazza dei Martiri, a Napoli.

Dialogheranno con l'autore il direttore del Mattino, Francesco de Core, il docente di storia Paolo Macry e il giornalista di Repubblica Napoli, Antonio Ferrara. (ANSA).