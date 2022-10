Covid: Campania; contagi salgono al 17%

(ANSA) - NAPOLI, 18 OTT - Sono 3473 i positivi al Covid in Campania su 20230 test effettuati per un indice di contagio pari al 17,16%, in aumento di due punti sul dato di ieri fermo al 15,1%. Cinque i deceduti, di cui 4 risalenti ai giorni scorsi ma registrati ieri, e uno nelle ultime 48 ore. Sedici le terapie intensive occupate (-1 rispetto al dato di ieri). Nei reparti ordinari i ricoverati salgono a 292 (+7 rispetto a ieri).

(ANSA).