Cinema: 'Venezia a Napoli' racconta il mondo con 30 film

(ANSA) - NAPOLI, 18 OTT - "Venezia a Napoli. Il cinema esteso", XII edizione, ideata e diretta da Antonella Di Nocera, rassegna indipendente in collaborazione con la Biennale di Venezia, torna sugli schermi campani dal 25 al 30 ottobre: 30 opere, oltre 50 gli eventi, 40 ospiti, 10 anteprime nazionali tra cui il Leone d'oro in esclusiva "All the beauty and the bloodshed" di Laura Poitras.

Realizzata grazie al sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Campania, della Fondazione Film Commission Regione Campania, a cura di Parallelo 41, la rassegna racconterà 20 Paesi (tra cui Colombia, Siria, Ungheria, Israele, Grecia, Burkina Faso, Indonesia e Taiwan) attraverso film indipendenti con opere premiate non distribuite in sala e uno sguardo particolare su giovani e universo femminile.

Dieci gli schermi (Astra, Institut Français, Modernissimo, Vittoria,La Perla, centro Mancini di Ponticelli, Vittoria di Aversa, Magic Vision di Casalnuovo, Teatro Ricciardi di Capua, Partenio di Avellino), ampio il coinvolgimento degli studenti e vasta la rete delle partnership culturali dall'Università Federico II di Napoli, all'Accademia di Belle Arti, l'Istituto Francese e tante altre. "Come sempre, nel suo senso esteso, l'evento è l'auspicio per la cultura che si diffonde e si sedimenta con una forza dal centro alle periferie e viceversa", spiega Di Nocera.

Apriranno Theo Montoya, giovane regista colombiano con "Anhell69" e l'omaggio a Enrico Ghezzi, ("Gli ultimi giorni dell'umanità", Premio Fedic). Tra gli ospiti Salvatore Mereu con "Bentu", il francese Rachid Hami con "Pour la France", le premiate "Autrici Under 40 Valentina Pedicini" l'inglese Georgia Oakley per "Blue Jean" e la rumena Cristina Groşan per "Ordinary Failures. Il 29 ottobre esclusiva di "Eismayer" di David Wagner, vincitore del Gran Premio Settimana Internazionale della Critica. Finale con Vera Gemma, ("Vera" di Tizza Covi e Rainer Frimmel, premio Orizzonti per migliore regia e migliore attrice) e Abel Ferrara che presenterà "Padre Pio" insieme a Maurizio Braucci . (ANSA).