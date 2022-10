Bus gratuiti alle scuole per le visite al Museo delle Matres

(ANSA) - CASERTA, 18 OTT - Un servizio di trasporto gratuito verso il Museo Provinciale Campano di Capua (Caserta) per le scuole di ogni ordine e grado di Terra di Lavoro. E' l'iniziativa annunciata dal presidente della Provincia di Caserta Giorgio Magliocca, che avrà validità per tutto l'anno scolastico, con servizio di andata e ritorno assicurato da pullman che saranno inviati presso le scuole, con ingresso gratuito e visita guidata al Museo delle Matres.

"Con questa nuova iniziativa - spiega Magliocca - intendiamo investire nella cultura, nel patrimonio storico-artistico custodito nel Museo Provinciale Campano di Capua, vero scrigno di ricchezza di Terra di Lavoro. E' una grande opportunità che intendiamo offrire agli studenti che, in tal modo, possono conoscere più dettagliatamente la cultura identitaria del territorio e,quindi, meglio comprendere la storia locale". "Il servizio di trasporto gratuito - sottolinea il Direttore del Museo Giovanni Solino - intende incrementare il livello di interazione con le varie componenti sociali del territorio, in particolare con la comunità scolastica. Una interlocuzione più attiva tra i vari settori del territorio, infatti - aggiunge Solino - ben può rappresentare una importantissima opportunità di miglioramento e qualificazione della nostra offerta museale.

In questo spirito, senz'altro, l'iniziativa darà un forte impulso alla riscoperta di questo nostro fondamentale sito culturale, come uno dei principali tratti identitari del territorio di quella antica e gloriosa Terra di Lavoro, cuore della Campania Felix e dell'antica civiltà italica". (ANSA).