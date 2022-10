Al MANN 'Incontri di Archeologia' raccontano la vita del museo

(ANSA) - NAPOLI, 18 OTT - Con una lectio del direttore Paolo Giulierini sui progetti scientifici del MANN nel mondo parte il 27 ottobre al Museo Archeologico Nazionale di Napoli la ventottesima edizione di "Incontri di Archeologia", che si svolgeranno sempre di giovedì alle 16,00 nell'Auditorium, e in diretta Facebook, per raccontare opere, progetti, ricerche, nuovi allestimenti e grandi mostre.

Protagonisti dell'ormai storica rassegna saranno esperti, curatori e funzionari interni: prima ospite il 3 novembre la scrittrice Valeria Parrella che con Antonella Carlo (responsabile Ufficio Comunicazione MANN), ricostruirà le fonti pompeiane del suo ultimo romanzo "La Fortuna" (Feltrinelli, 2022). Il 10 novembre per l'intera giornata proiezioni della rassegna "ArcheocineMANN". Due gli eventi a dicembre: il primo con Mario Grimaldi, il 15 Giovanni Greco rappresenterà l'Orestea di Eschilo (in collaborazione l'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico). Il 12 gennaio con Rosanna Pirelli focus sull'archeologo francese Champollion e la nascita dell'egittologia scientifica. Tra gli ospiti del 2023 Antonio De Simone, Giovanni Di Pasquale (Sezione Tecnologica Romana), Federico Marazzi (mostra sui Bizantini), Mario Cesarano, Laura Forte e Marialucia Giacco, Rossana Valenti, Rosaria Ciardiello (MANN in Giappone) Filippo Coarelli ed Eugenio Lo Sardo (mostra Alessandro Magno, dal 23 marzo), Francesca Galgano. La rassegna si concluderà a maggio con Giancarlo Abbamonte, Andrea Milanese, Ruggiero Ferrajoli, Angela Luppino e Serena Venditto, Maria Morisco, Mariateresa Operetto (responsabile Laboratorio di restauro del Museo).

Gli Incontri, curatrici Lucia Emilio e Miriam Capobianco, sono promossi dai Servizi Educativi del MANN (Responsabile Giovanni Vastano con Annamaria Di Noia, Elisa Napolitano, Antonio Sacco, Angela Vocciante). Ogni terza domenica del mese è dedicata ai laboratori "MANNfor kids" per i più piccoli. (ANSA).