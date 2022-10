Università a Scampia segnale forte per territorio e Paese

(ANSA) - NAPOLI, 17 OTT - "Questa è un'iniziativa molto importante non solo per la città di Napoli ma come segnale forte di quanto un'istituzione come l'Università può fare per il proprio territorio e per il proprio Paese". Lo ha detto il ministro per l'Università, Maria Cristina Messa, arrivando a Scampia per partecipare all'inaugurazione della nuova sede della Federico II che accoglie i corsi di Professioni sanitarie della facoltà di Medicina. "È un'iniziativa importante che oggi ha un'inauguarzione - ha aggiunto - ma che va curata, seguita, portata avanti e aiutata anche dallo Stato che non può ignorare parte del proprio Paese e dunque essere qui oggi di persona è fondamentale per portare la presenza dello Stato". Il ministro ha sottolineato la necessità che la sede dell'Università non sia "una cattedrale nel deserto. Il rettore lo sa bene: Federico II ha già aperto in alte quartieri, non è facile ed è un'operazione che richiede molto impegno non solo della governance ma anche dei docenti, del personale e degli studenti perché è chiaro che venire qui sarà scomodo ma è molto importante creare quell'atmosfera e l'ambiente per cui i ragazzi vengono volentieri". (ANSA).