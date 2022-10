Inflazione: a Napoli si avvicina al 9%, per elettricità +31,5

(ANSA) - NAPOLI, 17 OTT - Inflazione in aumento a Napoli . A settembre il tasso tendenziale rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente è dell'8,7% (a livello nazionale è dell'8,9 per cento) mentre su base mensile è dello 0,3%, come a livello nazionale. L'incremento più rilevante riguarda il capitolo 'Abitazione, acqua, elettricità e combustibili' con il 31,5%.

Per i prodotti alimentari e le bevande si cresce del 12,3, poi la voce servizi ricettivi e di ristorazione (9,3) e trasporti (8,6). (ANSA).