Giro d'Italia: sindaco,già al lavoro per passaggio a Ravello

(ANSA) - NAPOLI, 17 OTT - "Con il Giro d'Italia, il grande sport torna in costiera amalfitana. L'appuntamento più atteso dagli amanti del ciclismo, prevede per questa edizione anche un passaggio a Ravello, in programma l'11 maggio. Un evento importante per la nostra città che inaugura la stagione turistica e che rappresenta una vetrina, non solo nazionale, sulle bellezze e le attrattive offerte da questa terra. Non ci faremo trovare impreparati per questo evento, e siamo già al lavoro per assicurare tutta l'assistenza necessaria agli organizzatori e ai campioni e la migliore accoglienza agli ospiti. Di tutto questo ringraziamo la Città metropolitana di Napoli, con il sindaco Gaetano Manfredi ed il vice sindaco Giuseppe Cirillo, per l'impegno profuso". Così il sindaco di Ravello, Paolo Vuilleumier, all'annuncio dell'inserimento della Città della Musica tra le tappe della 106ma edizione del Giro d'Italia, in programma il prossimo mese di maggio, presentata questa sera al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano. (ANSA).