Giro d'Italia: sindaco Sorrento, sarà una grande festa

(ANSA) - NAPOLI, 17 OTT - "Conserviamo ancora nel cuore la data del 6 maggio 2013, quando una delle tappe della Corsa Rosa partì da Sorrento, attraversando la penisola sorrentina, i Monti Lattari, la costa d'Amalfi, per proseguire verso Paestum e il Cilento. Fu una grande festa, così come lo sarà il prossimo 11 maggio". Lo afferma il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, commentando la notizia che il suo territorio rientrerà ancora una volta tra i percorsi del Giro d'Italia.

"C'è un forte legame - afferma il sindaco - tra questo evento e la nostra città, anche perché abbiamo il grande orgoglio di annoverare tra i nostri conterranei Carmine Castellano, direttore del Giro d'Italia dal 1993 al 2003".

Per l'assessore allo Sport, Gianluigi De Martino: "Sarà un piacere salutare il passaggio dei ciclisti che attraverseranno la nostra città. Siamo già al lavoro per riportare Sorrento, nell'edizione 2024, quale tappa del Giro d'Italia, come avvenuto in passato". (ANSA).