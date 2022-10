Covid: in Campania aumentano ricoveri ordinari e in intensive

(ANSA) - NAPOLI, 17 OTT - In aumento i ricoveri in Campania, sia nelle intensive che nei reparti ordinari. Si passa dai 15 posti in intensiva di ieri ai 17 di oggi. Nei reparti ordinari i ricoverati sono 285, a fronte dei 272 di ieri. Sei le nuove vittime, tre nelle ultime 48 ore, altre tre in precedenza ma registrate ieri. Il tasso di positività cala leggermente, dal 15,11 di ieri al 14,9 di oggi. I positivi sono 782 su 5.241 test. (ANSA).