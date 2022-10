Camorra: terza faida Scampia, 4 arresti per duplice omicidio

(ANSA) - NAPOLI, 17 OTT - Quattro arresti per il duplice omicidio di Ciro Abrunzo e Franco Gaiola, feriti mortalmente con l'esplosione di quindici colpi d'arma da fuoco il 21 giugno 2012 a Napoli, in corso Sirena, sono stati eseguiti dalla Squadra Mobile di Napoli. Le manette sono scattate per Mario Riccio, classe 91, Francesco Paolo Russo, classe 90, Franco Bottino classe 83 e Sabato Palumbo classe 54.

Il doppio omicidio sarebbe maturato nell'ambito della cosiddetta terza faida di camorra risalente agli anni 2010 - 2012 per il controllo del traffico di sostanze stupefacenti a nord di Napoli, tra Scampia, Mugnano e Melito, che ha visto in contrapposizione i Di Lauro, gli Amato-Pagano e gli Abete-Abbinante-Notturno.

Le vittime, Ciro Abrunzo, e Franco Gaiola, erano legati a quest'ultimo clan, mentre gli autori del duplice omicidio, destinatari della misura, affiliati alla fazione degli Amato-Pagano. (ANSA).