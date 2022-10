Osimhen,felice per gol e vittoria su un Bologna forte

(ANSA) - NAPOLI, 16 OTT - "Siamo contenti per questa vittoria, i complimenti vanno anche al Bologna, che è un'ottima squadra. Sono felice per il gol, ma soprattutto per aver contribuito alla vittoria in un'atmosfera così bella". Lo ha detto Viktor Osimhen autore del 3.2 decisivo nel match del Napoli contro il Bologna a Dazn.

"Spalletti - ha detto il nigeriano - mi ha dato la carica giusta quando sono entrato all'intervallo e per me è importante fare gol, ma la squadra va molto bene. Raspadori? Lo adoro. Non solo perché è un mio compagno di squadra, lo dicevo già quando era al Sassuolo. E' un bravissimo ragazzo e un top player, sono felice della sua crescita perché dà il suo contributo alla squadra e tra noi c'è grande solidarietà anche in campo.

Kvaratskhelia si merita tutto quello che sta vivendo. Sono molto contento per la sua esplosione. Ma non avete ancora visto niente, in allenamento è molto meglio di così".

A fine partita sorride anche Lozano, in gol contro il Bologna e per il terzo match di fila. "E' stata - ha detto - una partita difficile, avevamo anche paura di non sboccarla dal pari. Il Bologna è un'ottima squadra ma tutti abbiamo lavorato al meglio ed è bellissimo aver fatto i tre punti alla fine". Sul Napoli molto cambiato nei calciatori e sempre primo da solo in classifica, Lozano commenta: "Rispetto all'anno scorso - ha detto - sono arrivati compagni nuovi molto forti. Abbiamo un bel gruppo, la squadra ha grande qualità". (ANSA).