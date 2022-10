Napoli: movida sotto controllo, alcol a minorenni

(ANSA) - NAPOLI, 16 OTT - Movida sotto controllo, a Napoli, con un'attenzione particolare ai minorenni. Tre ragazze, tutte di 17 anni, sono stata soprese dagli agenti del Reparto Tutela Emergenze Sociali e Minori, in piazza del Gesù, mentre consumavano alcolici: sono state riaffidate ai genitori mentre la polizia locale sta procedendo all'individuazione del locale che ha venduto le bevande alle minorenni.

La Polizia Locale ha effettuato anche numerose ispezioni amministrative su esercizi commerciali: 4 verbali per mancanza di scia autorizzatoria ed altri quattro per la mancata differenziata dei rifiuti, per in conferimento in sacco non conforme e sversamento fuori orario.

Anche gli Agenti del nucleo di Polizia Turistica sono stati impegnanti nel fine settimana, nell'ambito dei controlli mirati al rispetto della normativa del trasporto pubblico non di linea, accertando 13 sanzioni. Quattro tassisti sono stati verbalizzati nel Porto perché sorpresi a svolgere attività al di fuori del loro turno di servizio, due tassisti sono stati verbalizzati per non aver rispettato l'ordine di fila nel posteggio dell'aeroporto e per aver prelevato degli utenti a meno di cento metri dal posteggio del molo di calata Porta di Massa. Ad altri due tassisti è stato elevata la sanzione di 173 euro perché non avevano sottoposto il veicolo alla prescritta revisione periodica che assicura la sicurezza degli utenti trasportati.

Ed ancora, tre conducenti di veicoli adibiti a noleggio con conducente regolarmente autorizzati sono stati sorpresi a svolgere l'attività senza il foglio di servizio che attesta la regolarità della prenotazione del servizio, mentre c'è stato anche chi, in maniera abusiva, ha trasportato, dietro compenso economico, utenti dall'aeroporto a due strutture ricettive operanti nel centro storico. Nel mirino dei controlli anche gli automobilisti. (ANSA).