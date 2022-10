Droga: 18enne viola obbligo dimora e va a spacciare

(ANSA) - CASERTA, 16 OTT - Nonostante fosse sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora nel comune di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), si è recato nel vicino centro di Casapulla per spacciare hashish e cocaina, ma è stato sorpreso dai carabinieri e arrestato.

Protagonista un 18enne fermato in auto: addosso, anche negli indumenti intimi, trovati due involucri in cellophane contenenti hashish per quasi 20 grammi e nove dosi di coca. I carabinieri sono andati poi a perquisire la casa del 18enne, trovando in una cantina un centinaio di grammi di stupefacente, di cui 70 di coca e il resto di crack. (ANSA).