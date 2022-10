Cinema: Francesca Tizzano, da Lamborghini a FBI

(ANSA) - NAPOLI, 16 OTT - Alla vigilia dell'anteprima mondiale del film "Lamborghini: The Man Behind the Legend" del premio Oscar Bobby Moresco (produzione Ilbe) che segna il suo debutto cinematografico (domenica 23 ottobre a chiusura della Festa del cinema di Roma - Alice nella città), l'attrice campana Francesca Tizzano, 25 anni, è volata a Budapest per partecipare alla serie della Universal per la CBS "FBI: International". Si tratta di un grande successo dei produttori Dick Wolf (vincitore di diversi Emmy Awards) e Derek Haas che vedrà la giovane artista nata a Sorrento nel cast della seconda stagione.

In "Lamborghini" l'attrice ha il ruolo di Gabriella, la seducente ragazza che colpisce l'immaginazione del fondatore Ferruccio (Frank Grillo nel film) al punto di ispirargli il modello dell'auto Miura in un incontro che provocò la rottura definitiva del rapporto con la moglie (Mira Sorvino). (ANSA).