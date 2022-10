A Napoli flash mob contro presidenti Camere, Italia non è Gilead

(ANSA) - NAPOLI, 16 OTT - Flash mob di protesta a Napoli contro l'elezione di Lorenzo Fontana a presidente della Camera e Ignazio La Russa al Senato da parte delle attiviste dell' Ex Opg Je So' Pazzo arrivate in piazza vestite di rosso, come le ancelle della famosa serie tv The Handmaid's Tale dove, nell'immaginaria Repubblica di Gilead, le donne vengono relegate a schiave o alla procreazione forzata.

''Vogliamo far capire chi si appresta a governarci - ha spiegato al megafono una delle partecipanti - che non consentiremo a nessuno di trasformare l'Italia nella repubblica di Gilead, nemmeno ai due neo eletti Il primo, Fontana, dichiaratamente omofobo, antiabortista e putiniano, ha più volte attaccato la comunità lgbtq+, il secondo, La Russa, il cui passato non necessita di particolari descrizioni, data la sua esperienza militante in partiti come l'Msi". I manifestanti , che hanno esposto uno striscione ai piedi della statua di Dante, hanno distribuito volantini per spiegare alla folla domenicale della piazza le ragioni della protesta.

"A nostro parere - ha spiegato una delle manifestanti - entrambi i soggetti sarebbero perfetti per interpretare i ruoli dei così detti 'Comandati' della serie tv 'Il racconto dell'ancella'. Uno scenario horror che pare tanto impossibile da realizzarsi, ma che nei fatti e nella realtà qualcuno prova sempre ad immaginare come possibile. Proprio per questo non possiamo che continuare a ribadire e riaffermare un concetto per noi molto chiaro, ma che a quanto pare per alcuni è ancora difficile da comprendere: i nostri corpi, le nostre vite, non sono e non saranno carne da macello. Sulle nostre vite, sui nostri corpi, nessun modello potrà essere imposto". (ANSA).