Torna festival Linea d'Ombra e racconta i conflitti

(ANSA) - NAPOLI, 15 OTT - Centocinquanta film in concorso provenienti da 47 paesi, 6 location, 11 eventi al giorno dal 22 al 29 ottobre: sarà tutto questo la 27esima edizione di Linea d'Ombra Festival a Salerno, presentata questa mattina a Palazzo di Città. La direzione artistica è di Peppe D'Antonio e Boris Sollazzo.

2500 sono stati i film visionati in selezione tra gli iscritti alla piattaforma Filmfreeway e i diversi festival internazionali, per poi stilare la lista delle opere in concorso a Salerno nelle sei sezioni: Passaggi d'Europa, LineaDoc, CortoEuropa, VedoAnimato, VedoVerticale e Unifest. Conflitti è il tema di questa edizione. "Mai ci saremmo aspettati - scrivono Peppe D'Antonio e Boris Sollazzo, nel testo di presentazione del festival - che poche settimane dopo l'annuncio della parola d'ordine di questa edizione saremmo stati squassati dal terrore e poi dall'evidenza di una guerra, quella tra Russia e Ucraina".

Il 22 ottobre, alle ore 18.30, nell'ambito di Passaggi d'Europa alla Sala Pasolini sarà trasmesso proprio un film ucraino, Klondike, di Maryna Er Gorbach: la proiezione avverrà in contemporanea, fuori concorso, alla Festa del Cinema di Roma e a Černivski in Ucraina, nel campus allestito per l'emergenza guerra dalla Fondazione Progetto Arca onlus. A Salerno saranno presenti i profughi ucraini e russi, grazie alla Fondazione Progetto Arca e al Forum Terzo Settore.

Tra gli ospiti della XXVII edizione: Marco Bellocchio, Nicola Nocella, Valentina Lodovini, Paolo Calabresi, ma anche Walter Veltroni, Daniele Vicari, Paolo Virzì, Daniele Ciprì, Alberto Crespi e Fabio Ferzetti, Andrea D'Ambrosio, Antonello Matarazzo, Leuz Diwane G e Frank Sativa, Stefano Pilia&Paolo Spaccamonti e Manuel Agnelli. (ANSA).