Napoli: Trapanese, contributi per autonomia persone disabili

(ANSA) - NAPOLI, 15 OTT - La Giunta Comunale di Napoli ha approvato, su proposta dell'assessore al Welfare Luca Trapanese, la delibera sulle procedure operative del 'Dopo di noi'. "Un atto fortemente voluto e che mette al centro la persona disabile e la sua famiglia. Lo stanziamento complessivo è di 1.828.491,86 euro ed il contributo massimo previsto per ogni istanza è di 40.000 euro", si legge in una nota.

Possono fare richiesta tutte le persone disabili adulte che necessitano di intraprendere un percorso di autonomia e di allontanamento dalla famiglia di origine. I progetti sono fortemente individualizzati e possono comprendere interventi che vanno dall'abbattimento delle barriere architettoniche dell'abitazione all'acquisto di strumenti di domotica, alla selezione e impiego di personale specializzato che coadiuvi l'utente nel suo percorso di autonomia.

"Questa delibera rappresenta una grande novità - spiega l'assessore al Welfare Luca Trapanese - innanzitutto prevede l'impegno non solo dell'Amministrazione comunale ma anche dell'Asl, necessariamente coinvolta nella redazione dei progetti individualizzati, affinché siano sempre più su misura, nel pieno rispetto delle esigenze specifiche del richiedente". "Inoltre - aggiunge Trapanese - nei giorni della prima edizione del Festival Capability, inedito festival sulla disabilità nell'età contemporanea che ho fortemente voluto e si sta svolgendo proprio in questi giorni qui a Napoli, questa delibera della Giunta Manfredi acquista ancora più valore, andando nella giusta direzione, che non è assistenzialista, ma al contrario è quella di favorire l'autonomia dei disabili, nel rispetto loro, dell'età adulta che vivono e delle loro esigenze di vita autonoma anche fuori della famiglia di origine". (ANSA).