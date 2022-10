Napoli: Spalletti "c'è voglia di contagiarsi tra compagni"

(ANSA) - NAPOLI, 15 OTT - Uno dei segreti di questo Napoli capolista in campionato e nel girone di Champions è nella 'voglia di contagiarsi tra compagni' che Spalletti vede in ogni partita e anche in allenamento. Il tecnico ne parla in conferenza stampa prima di Napoli-Bologna.

"Quello che mi sembra più importante - dice - è questa voglia di contagiarsi dalla forza dei compagni e di fare grandi rincorse per venire ad aiutare la linea difensiva quando perdiamo palla e gli altri ci attaccano. Ho visto cose bellissime nell'ultima partita e sarebbe bello sentirsi così dentro quell'atteggiamento da non poterne fare a meno".

"Perché - conclude Spalletti - questo è quello che dà forza al gruppo alla squadra. E tutti vogliono mettere dentro qualcosa di più per contagiare gli altri". (ANSA).