Carceri: sequestrati 4 cellulari, "coca" e hashish a Poggioreale

(ANSA) - NAPOLI, 15 OTT - Quattro cellulari (due micro telefonini e due smartphone), 30 grammi di cocaina e due panetti di hashish sono stati trovati ieri pomeriggio nel reparto Salerno del carcere di Napoli-Poggioreale. Lo rende noto Luigi Castaldo, segretario regionale Campania Asppe confederata Consipe (confederazione sindacati Polizia Penitenziaria). Il ritrovamento è stato reso possibile dalle unità cinofile del Corpo che, secondo Castaldo, dovrebbero essere impiegate inn pianta stabile nel carcere.

"Purtroppo la sicurezza va scemando, a Poggioreale, il carcere più affollato d'Europa ", commenta Castaldo, "ovviamente anche a causa dell'esiguo personale disponibile: manca il 30% della quota prevista. A questo si aggiungono le difficoltà che il personale è costretto a fronteggiare per le molteplici attività trattamentali, come i colloqui, che pure necessitano della presenza delle forze di polizia". "Inoltre sono in crescita - fa sapere Castaldo - le introduzioni di cellulari e droga con i droni, facilitate dall'assenza della vigilanza perimetrale del muro di cinta che, com'è noto, è stata rimpiazzata dai sistemi antiscavalcamento e anti evasione".

"Una falla, quella dei droni, - sottolinea Castaldo - a cui si può porre rimedio solo con l'introduzione, più volte sollecitata, di sistemi tecnologici adeguati".

"Il ritrovamento di cellulari e droga ormai è all'ordine del giorno, - conclude Castaldo - rivolgiamo il nostro plauso al personale della Penitenziaria che nonostante le difficoltà continua a fare il proprio dovere, nell'interesse della collettività, ma ci preme evidenziare che l'introduzione delle sostanze stupefacenti destabilizzano gravemente la sicurezza del penitenziario". (ANSA).