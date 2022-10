Scuola: lavori conclusi a Caserta dopo proteste genitori

(ANSA) - CASERTA, 14 OTT - Tornano disponibili le aule dello storico istituto De Amicis di Caserta, interdette da inizio anno scolastico causa lavori di consolidamento del tetto che avevano costretto gli alunni a doppi turni o a trasferimenti in altri plessi cittadini, tra le proteste dei genitori, che erano anche scesi in piazza. Dal Comune di Caserta, finito nelle scorse settimane sul banco degli imputati per i ritardi nei lavori, gli assessori Enzo Battarra (Istruzione) e Massimiliano Marzo (Lavori pubblici) fanno sapere che "le aule sono perfettamente funzionanti e da lunedì 10 ottobre non ci sarà nessun doppio turno; i lavori di efficientamento della copertura e di adeguamento dell'impianto di scarico delle acque meteoriche del secondo lotto della scuola De Amicis sono infatti terminati".

"Voglio ringraziare gli uffici comunali, i tecnici e le maestranze per lo sforzo prodotto" esulta Battarra, mentre Marzo spiega che "numerose sono state le difficoltà incontrate nel corso dei lavori, ma abbiamo proceduto con grande attenzione"; tra le difficoltà incontrate il rinvenimento di amianto durante i lavori. I due amministratori annunciano poi che da lunedì "partirà il cantiere del plesso Giannone (progetto finanziato con fondi Miur per l'importo di 2.143.900 euro), ma questo non comporterà nessun problema per la sicurezza degli studenti e le aule della scuola media rimarranno in uso fino a giugno senza nessuna problematica, quindi i ragazzi non dovranno spostarsi.

Entro giugno finiranno i lavori anche dell'altro lato della De Amicis, quindi per il prossimo anno scolastico gli alunni delle elementari rientreranno e si libereranno le aule della Diocesi e di Sant'Agostino, dove potranno iniziare il nuovo anno scolastico gli studenti della scuola media, perché a quel punto dovranno essere liberate alcune aule impegnate per il cantiere del plesso Giannone. Quindi, nessuno andrà fuori platea".

(ANSA).