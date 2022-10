Camorra: notificati arresti domiciliari all'ex senatore Cesaro

(ANSA) - NAPOLI, 14 OTT - Sono stati notificati, all'ex senatore Luigi Cesaro, gli arresti domiciliari emessi nei suoi confronti dall'autorità giudiziaria nell'ambito dell'inchiesta della DDA e del Ros di Napoli su un presunto patto politico-mafioso a Sant'Antimo (Napoli).

La misura cautelare è stata notificata a seguito della decadenza da parlamentare. Secondo gli inquirenti esisteva una relazione d'affari tra la famiglia Cesaro e il clan Puca. Il Parlamento però aveva negato l'autorizzazione a procedere. Cesaro finì sotto inchiesta nel giugno 2020 insieme con il fratello Antimo Cesaro, per il quale venne disposto il carcere mentre furono disposti i domiciliari per Aniello e Raffaele Cesaro, tutti sotto processo davanti al giudice di Napoli Nord. Nel dicembre del 2021 la Giunta per le immunità ha negato (con 12 voti a sfavore e 7 astenuti) l'autorizzazione a procedere per gli arresti domiciliari del senatore Cesaro. Oltre che il concorso esterno in associazione mafiosa, nell'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari notificata oggi all'ex senatore Luigi Cesaro viene contestato anche il reato di corruzione elettorale, aggravato per avere agevolato un'organizzazione camorristica. Quest'ultimo reato sarebbe stato commesso, secondo gli inquirenti, in occasione delle elezioni regionali in Campania del 2015.