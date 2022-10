Tennis: Atp Napoli, Wild Card a Matteo Berettini

(ANSA) - NAPOLI, 13 OTT - Arriva un altro Top Player ad arricchire il tabellone principale dell'ATP 250 di Napoli. Si tratta del n.16 della classifica mondiale e del n.2 d'Italia Matteo Berrettini, che ha ricevuto una wild card dall'organizzazione dell'evento.

Il tennista romano, vincitore di 7 titoli Atp in singolare, finalista a Wimbledon nel 2021, semifinalista Slam anche a Melbourne (2022) e a New York (2019) e con un best ranking di n.6 al mondo (31 gennaio 2022), ricoprirà la terza testa di serie della Tennis Napoli Cup by Banca di Credito Popolare, alle spalle dello spagnolo Pablo Carreno Busta (2) e del russo Andrey Rublev (1). "Sono felice di annunciare che parteciperò alla Tennis Napoli Cup by Banca di Credito Popolare la prossima settimana", ha scritto Berrettini sui propri canali social dopo l'esperienza di Firenze.

Il 2022 di Berettini è iniziato con la semifinale all'Australian Open, dove è uscito sconfitto soltanto contro Rafa Nadal. Il tennista romano ha poi bissato sull'erba conquistando due titoli consecutivi tra Stoccarda, battendo in finale il britannico Andy Murray, ed il Queen's, dove ha portato a termine con successo la difesa del titolo conquistato nel 2021 battendo il serbo Filip Krajinovic. Ad un mese di distanza si è reso ancora protagonista sulla terra di Gstaad, dove è approdato in finale contro Casper Ruud. Durante la stagione su cemento agli US Open ha raggiunto i quarti di finale del Major, arrestandosi nuovamente al norvegese attuale n.3 della classifica Atp. Infine, vestendo il tricolore in Davis Cup, a settembre ha contribuito alla qualificazione dell'Italia alle Davis Cup Finals by Rakuten, in scena a Malaga in novembre. (ANSA).