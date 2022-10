Intesa Orlando-Manfredi, contrasto a disoccupazione lunga durata

(ANSA) - NAPOLI, 13 OTT - Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, e il sindaco del Comune di Napoli, Gaetano Manfredi, hanno sottoscritto una dichiarazione di intenti con l'obiettivo di contrastare il fenomeno della disoccupazione di lunga durata che insiste sull'area metropolitana del capoluogo campano. Lo rende noto il Comune di Napoli.

Sulla base della firma congiunta, il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si è reso disponibile a raggiungere possibili forme di collaborazione, anche mediante la previsione della messa a disposizione di un cofinanziamento statale, a valere sul Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, da destinare a bonus assunzionali e assegni di collocazione, a favore dei lavoratori svantaggiati del territorio.

"Secondo le modalità previste dall'art. 18 del D.L. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 2/2009, il Comune di Napoli si attiverà fin da subito per individuare gli specifici programmi di intervento da realizzare, definendo la platea dei destinatari. Tutta la documentazione prodotta verrà prontamente consegnata al Governo subentrante per le opportune proprie valutazioni", si sottolinea nella nota. (ANSA).