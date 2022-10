Carceri: ConSiPe, agenti trattati peggio dei delinquenti

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - "Non tolleriamo più che il nostro personale venga sospeso e trattato peggio dei delinquenti che stanno in galera". Lo ha detto il presidente del sindacato della Polizia Penitenziaria Con.Si.Pe Domenico Nicotra, nel corso della manifestazione che si sarebbe dovuta tenersi davanti alla sede del Prap di Napoli ma che invece, a causa del maltempo, si è trasferita nel centro direzionale della città, davanti al Palazzo di Giustizia.

"Siamo venuti qua oggi - ha aggiunto Nicotra - per dire con chiarezza che siamo contro ogni tipo di aggressione: non siamo più in grado di sopportarle, come anche le umiliazioni. Vogliamo mandare via il capo del dipartimento - ha detto ancora Nicotra - che non riconosciamo come capo della Polizia penitenziaria.

Queste sono le ragioni più importanti della nostra protesta.

Inoltre è inaccettabile l'incremento di lavoro: tanto viene concesso ai detenuti senza guardare i carichi di lavoro a cui sono sottoposti gli agenti. Ormai si è clementi con i carcerati e rigorosi con la Penitenziaria". Alla manifestazione hanno preso parte anche il vice presidente del Con.Si.Pe, Luciano Martinelli, il segretario del Sarap Roberto Martarocchia e il segretario generale dell'Asppe Claudio Marcangeli.

"Gridiamo a gran voce i diritti di migliaia di donne e uomini della polizia penitenziaria - ha sottolineato Luigi Castaldo, segretario regionale dell'Asppe - messi in discussione da tagli inappropriati e scellerati. Non si può fare spending review sulla vita delle persone abbiamo giurato fedeltà a una patria che adesso ci mette in critiche condizioni di lavoro". (ANSA).