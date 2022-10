A Napoli Anm lancia il primo tram tecno con Tim

(ANSA) - NAPOLI, 13 OTT - E' il primo "connected tram" in Italia, con una rete che dà informazioni sulla prossima fermata, sui musei e le località da visitare per i turisti ma anche sugli uffici per i cittadini. Lo ha lanciato oggi a Napoli Anm, che sta rilancando la linea dei tram e insieme a Tim fa la sperimentazione su un mezzo per tre settimane di una rete che presto sarà allargata a tutta la flotta di 20 tram in circolazione.

"Abbiamo tenuto molto - spiega Pierpaolo Di Martino, responsabile Anm del settore tram - a questa collaborazione con Tim per il primo tram nazionale a fare questa sperimentazione.

L'abbiamo voluto come parte del rilancio di un trasporto sempre più green a Napoli e stiamo ora riflettendo con il Comune di allargare questa tecnologia su tutta la flotta dei tram, mentre lavoriamo per arrivare con i finanziamenti del pnrr a Piazza Vittoria e poi fino a Piazza Sannazaro". Il tram che parte dalla zona est di Napoli arriverà a Piazza Vittoria entro un anno, al termine dei lavori già in corso per modernizzare i binari e renderli più accoglienti per i tram moderni con una linea chiamata "materassino" che consente una circolazione fluida. "La tecnologia Tim arriva - spiega Di Martino - mentre siamo in attesa anche dell'arrivo dei nuovi tram che sono inseriti nei fondi pnrr del Comune: a breve si chiuderà la gara che porterà nel 2023 altri 12 tram a Napoli, più lunghi, che portano più passeggeri" Il progetto prevede un portale infotainment mostrato a bordo del tram su schermi di 16:9, accessibile anche via smartphone sfruttando la rete Wi-fi 5G gratuita a bordo. I passeggeri potranno avere accesso in real time ad informazioni geolocalizzate sui mezzi di trasporto, news, meteo, pillole storiche, luoghi e punti di interesse (monumenti/piazze/musei) beneficiando di un miglioramento dell'esperienza classica dei trasporti pubblici, arricchita con un servizio 'intelligente'. I servizi 5G potranno essere inoltre utilizzati in una seconda fase per la raccolta dei dati sul contesto vicino e remoto di qualsiasi veicolo, raccogliere dati dei passeggeri quali presenze e bigliettazione, e integrare ulteriori dati ed alert provenienti da sensori del contesto urbano. (ANSA).